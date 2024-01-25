Мир 25 января 2024, 04:24 «Гибридная агрессия». Нарышкин рассказал, почему Запад начал информационную войну Нарышкин: Запад ведет информационную войну, чтобы оправдать агрессию против РФ РИА «Новости»

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Заявления западных политиков про якобы стремление России напасть на Североатлантический Альянс — это информационная война, которую ведут для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против РФ. Такое мнение выразил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с РИА «Новости».

«Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России», — сказал он.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет необходимости ни на кого нападать, а утверждения ЕС и НАТО об обратном — чушь.Также Лавров отмечал, что Москва не портила отношения с Вашингтоном, поэтому не будет «просить прощения», чтобы их наладить. Он объяснил, что российской стороне не на что жаловаться.