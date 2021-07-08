Призыв Франции не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса в Европе — это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма. Западные страны цинично и жестоко перечеркивают свои гуманистические идеалы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ее особенно поразила цинизм, жестокость и хладнокровие, с которыми Запад перечеркивает свои же гуманистические идеалы в борьбе за прибыль. По словам Захаровой, люди, которые так рассуждают, не имеют никакого отношения к той Франции, которая подарила миру идеалы свободы, равенства и братства.

Ранее государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал Европейский союз не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. После этого посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что процесс сертификации российской вакцины от SARS-CoV-2 в Европе не имеет никакого отношения к политике.