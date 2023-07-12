Мир 12 июля 2023, 04:04 Гибрид человека и свиньи решили создать в США Fox News: американские ученые захотели создать гибрид человека и свиньи Unsplash

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Американские ученые запустили исследования по созданию гибрида человека и животного. Свою работу они объяснили потребностями медицины. О генетических экспериментах сообщил телеканал Fox News.

Как отметили журналисты, недавно в Китае заявили о выращивании в лаборатории гибридных эмбрионов человека и обезьяны. Но сейчас есть определенные сложности с их хранением, так как в большинстве стран на законодательном уровне запрещено выращивать из таких эмбрионов полноценные особи. Но, как подчеркнул телеканал, зачастую желание новых открытий преобладает над страхом последствий.

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Американские специалисты решили не отставать от китайских коллег и начали трудиться над созданием гибрида человека и свиньи. Ученые заявили, что в будущем такие химеры могут стать источниками донорских органом. Также их смогут использовать для испытания лекарств и новых способов лечения людей.

Подобные эксперименты одобряют далеко не все. Многие считают их неэтичными и боятся возможных последствий, которые могут быть непредсказуемыми.