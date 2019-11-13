  • Минобороны Франции попыталось оправдать Макрона за слова о «гибели мозга НАТО»

    13 ноября 2019, 19:22

    Александра Каширина

    Глава министерства обороны Франции Флорас Парли объяснила слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Минобороны Франции попыталось оправдать Макрона за слова о «гибели мозга НАТО»

    В своем интервью журналу Economist президент упомянул это в контексте разговора о проблемах в НАТО, в частности, о полной утере координации внутри организации.

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    По словам Флорас Парли, Макрон не имел в виду смерть Североатлантического альянса, но подчеркнул лишь кризис в нем, добавив также, что Франция готова подробно обсуждать будущее НАТО и обязательства союзников в организации.

    «Когда президент республики говорил о „смерти мозга“ НАТО, это не значило смерть НАТО. Это значит, что никто не может игнорировать кризис, который проходит организация», — сказала глава оборонного ведомства Сенату Франции.

    Среди проблем были упомянуты сомнения в гарантиях безопасности США, отсутствие солидарности членов по вопросу турецкой политики по отношению к курдам и серьезная недостаточность усилий по европейской безопасности.

    В то же время Парли заявила, что НАТО по-прежнему остается краеугольным камнем европейской безопасности и обороны.