Минобороны Франции попыталось оправдать Макрона за слова о «гибели мозга НАТО»

В своем интервью журналу Economist президент упомянул это в контексте разговора о проблемах в НАТО, в частности, о полной утере координации внутри организации.

Макрон может лишить профессора Соколова ордена Подробнее

По словам Флорас Парли, Макрон не имел в виду смерть Североатлантического альянса, но подчеркнул лишь кризис в нем, добавив также, что Франция готова подробно обсуждать будущее НАТО и обязательства союзников в организации.

«Когда президент республики говорил о „смерти мозга“ НАТО, это не значило смерть НАТО. Это значит, что никто не может игнорировать кризис, который проходит организация», — сказала глава оборонного ведомства Сенату Франции.

Среди проблем были упомянуты сомнения в гарантиях безопасности США, отсутствие солидарности членов по вопросу турецкой политики по отношению к курдам и серьезная недостаточность усилий по европейской безопасности.

В то же время Парли заявила, что НАТО по-прежнему остается краеугольным камнем европейской безопасности и обороны.