23 июля 2023, 02:01
Гибель военкора Журавлева назвали попыткой скрыть истину о конфликте
Профсоюз турецких журналистов назвал убийство Журавлева попыткой скрыть правду о конфликте
Гибель военкора РИА «Новости» Ростислава Журавлева в результате удара ВСУ с применением кассетных боеприпасов по Запорожской области стала очередной попыткой заставить СМИ замолчать. Об этом сообщил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш, его слова привело РИА «Новости».
«Гибель журналиста Ростислава Журавлева — очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты», — сказал он.
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По его словам, военные корреспонденты едут работать в зоны конфликта, «чтобы передавать истину», и им нужно облегчать работу, но, в итоге, они становится целями.
Три российских журналиста получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Минобороны России сообщило о гибели корреспондента РИА «Новости» Ростислава Журавлева от кассетного боеприпаса. Он скончался во время эвакуации с места взрыва.
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