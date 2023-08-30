Мир 30 августа 2023, 04:46 Гибель целой бригады ВСУ заметили в США Экс-разведчик ВС США Риттер: 47-я бригада ВСУ почти исчезла после ударов ТОС flickr.com

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Украинская 47-я механизированная бригада, скорее всего, практически исчезла из-за ударов российских систем ТОС «Солнцепек». Такое заявление сделал бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK.

«Сорок седьмая бригада ВСУ, скорее всего, перестала существовать прошлой ночью. По скоплениям этого соединения был нанесен мощный удар, который привел к колоссальным потерям», — рассказал военный.

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По мнению Риттера, солдаты ВСУ были уничтожены российскими тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек».

Экс-разведчик также предположил, что Украина не сможет продолжать вести боевые действия такой интенсивности из-за большого количества погибших в рядах ВСУ.

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