Гибель приемной дочери бойца UFC подтвердили полицейские
Представитель полиции штата Алабама (США) подтвердил, что останки, обнаруженные 25 ноября, принадлежат приемной дочери бойца смешанных единоборств Уолта Харриса Ане Бланшар. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, 19-летняя девушка пропала в конце октября. Ее не могли найти в течение нескольких недель. Во время поисков правоохранители задержали двух подозреваемых, которые могли быть причастны к исчезновению Бланшар. Из-за случившегося Харрис снялся с турнира UFC, где должен был состояться его бой с Алистаром Оверимом.
«С прискорбием должны сообщить о том, что найденные останки принадлежат Бланшар. Данное дело будет расследоваться как убийство», — рассказал представитель полиции.