Гибель приемной дочери бойца UFC подтвердили полицейские

По данным издания, 19-летняя девушка пропала в конце октября. Ее не могли найти в течение нескольких недель. Во время поисков правоохранители задержали двух подозреваемых, которые могли быть причастны к исчезновению Бланшар. Из-за случившегося Харрис снялся с турнира UFC, где должен был состояться его бой с Алистаром Оверимом.

«С прискорбием должны сообщить о том, что найденные останки принадлежат Бланшар. Данное дело будет расследоваться как убийство», — рассказал представитель полиции.