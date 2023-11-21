Мир 21 ноября 2023, 16:37 Гибель людей и страдания детей в Газе обеспокоили Путина Путин: гибель людей и страдания детей в Газе вызывают глубокую обеспокоенность Mohammed Abu Elsebah / dpa / Global Look Press

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Ситуация в секторе Газа, гибель тысяч людей и страдания детей вызывают глубочайшую обеспокоенность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС.

Глава государства назвал ужасной гибель множества детей в Газе.

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«Но когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, это вызывает, конечно, особые чувства», — отметил Путин.

Президент России добавил, что в секторе Газа разразилась гуманитарная катастрофа. Помимо гибели множества людей, в анклаве наблюдается массовое изгнание мирного населения, указал Путин. Россия призывает мировое сообщество объединить усилия, чтобы остановить палестино-израильский конфликт, заявил глава государства.

Во время саммита президент также обратил внимание на неспособность США разрешить кризис на Ближнем Востоке. Путин назвал важным не допустить расширения этого конфликта.

Ранее президент России обсудил обострение в секторе Газа с президентом Сенегала Маки Саллом. Оба лидера назвали гуманитарную ситуацию в анклаве тяжелой.