Мир 24 января 2024, 12:13 Гибель диверсанта Олега Бабия подтвердили на Украине ГУР Украины сообщило о гибели лидера группы диверсантов полковника Олега Бабия Официальный сайт президента Украины

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Украинская диверсионная группа летом 2023 года попала в засаду. Погиб ее командир, полковник Олег Бабий, сообщило Главное разведывательное управление Минобороны Украины на своем сайте.

Диверсионную операцию устроили на территории России. Агенты, по информации управления, действовали более чем в 600 километрах от границы. При возвращении на родину 30 августа они попали в засаду.

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Среди погибших — полковник Олег Бабий. Ему посмертно присвоили звание героя и установили мемориальную доску во Львове.

Группу диверсантов задержали в августе в Навельском районе Брянской области. Кадровые офицеры украинских спецслужб планировали теракты на объектах энергетической и военной инфраструктуры. Пятерых взяли под стражу, еще двое погибли. Трое пленных получили ранения. Силовики изъяли гранаты, взрывчатку, приборы ночного видения и американские автоматы.