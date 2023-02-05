Мир 05 февраля 2023, 16:57 Гибель бессмысленна. Украинские военные рассказали, почему оставляют боевые позиции Politico: солдаты ВСУ оставляют позиции, чтобы спастись от бессмысленной гибели Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные могут оставить боевые позиции, чтобы избежать бессмысленной гибели. Это происходит в случаях нехватки солдат и боеприпасов, сообщило издания Politico.

«Иногда оставить позиции — единственный способ спасти личный состав от бессмысленной гибели. <…> Когда вы сидите в окопах в течение нескольких дней без сна и отдыха, ваша боевая ценность сводится к нулю», — отметил украинский офицер, недавно уехавший из Артемовска.

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Издание привело и другие примеры. Выступление солдат ВСУ против решений командования, пьянство и неподобающее поведение боевиков — это тоже может стать причиной для украинских военных оставить позиции. Проблемы с дисциплиной провоцируют неэффективность командования и непомерная нагрузка на подразделения.

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Ранее боец группы «Вагнер» заявил о тяжелых городских боях в южной части Артемовска. По его словам, без боя военнослужащие ВСУ сдаются редко.