Гибель армянского военного при обстреле со стороны Азербайджана опровергли

Сообщение о том, что армянский военный погиб на границе якобы во время обстрела со стороны Азербайджана, является дезинформацией. Об этом сообщили в азербайджанском Министерстве обороны.

«Информация, распространенная армянской стороной, о том, что в направлении Нахичеванской Автономной Республики армянский военнослужащий погиб в результате обстрела азербайджанской армией, является ложной», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

Накануне в Минобороны Армении сообщили, что военные Азербайджана обстреляли позиции армянской армии в населенном пункте Ерасх Араратской области на границе с Нахичеванской Автономной Республикой. В результате этого, по данным армянской стороны, погиб 46-летний старший прапорщик Ваан Татосян.

Ведомство принесло соболезнования семье и сослуживцам погибшего. В армянском Минобороны уточнили, что их военные открыли ответный огонь по позициям азербайджанской армии и ранили несколько человек. Ранее Армения заявила, что азербайджанские ВС пытаются уточнить границы на одном из участков Сюникской области.