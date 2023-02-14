Мир 14 февраля 2023, 20:31 Гибель американского наемника на Украине попала на видео NYT показала кадры гибели американского наемника Рида после ракетного удара на Украине

Читать 360tv в

Американский наемник Пит Рид, выступавший в рядах Вооруженных сил Украины, погиб под Артемовском в результате ракетного удара. Кадры гибели бойца опубликовала газета The New York Times.

Госдепартамент Соединенных Штатов подтвердил смерть американца на Украине в начале февраля. Перед этим местные СМИ сообщили, что на украинской территории погиб наемник — экс морской пехотинец Пит Рид.

Реклама

На опубликованных кадрах показан американский боец с группой работников по оказанию помощи. Они стояли рядом с белым фургоном.

Реклама

«Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида», — написали в газете.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что участие в боевых действиях иностранных наемников на стороне киевского режима не изменит ход проводимой специальной военной операции. Это только затянет проведение СВО, пояснил он.

Офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ на Харьковском направлении пополняются иностранцами.