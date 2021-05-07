Сын принца Гарри и Меган Маркл получил поздравления от герцогов Кембриджских

Принц Уильям и Кейт Миддллтон поздравили с двухлетием своего племянника Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Кембриджские пожелали мальчику счастья.

Пост с поздравлением Арчи с днем рождения разместили в Twitter принца Уильяма и его супруги.

«Желаем Арчи счастливого второго дня рождения», — отмечено в публикации. Она проиллюстрирована снимком, на котором принц Гарри и Меган Маркл вместе с их первенцем сидят в окружении королевской семьи Британии.

Ранее правнука поздравила королева Великобритании Елизавета II, оставив пожелания в официальном аккаунте семьи монархов в Instagram.

Фотографию с крестин внука с пожеланиями разместил в соцсетях и принц Чарльз.