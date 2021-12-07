Герцогиня Фергюсон назвала себя самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон считает, что она самая преследуемая женщина в истории королевской семьи. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Le Figaro.

Она уточнила, что несколько лет после развода с принцем Эндрю подвергалась нападкам прессы.

«Возможно, я была самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи, но я все еще здесь», — рассказала Фергюсон.

Она сравнила себя с тростником, который невозможно сломать.