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    07 декабря 2021, 23:07

    Герцогиня Фергюсон назвала себя самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи

    Дарья Морозова

    Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон считает, что она самая преследуемая женщина в истории королевской семьи. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Le Figaro.

    Она уточнила, что несколько лет после развода с принцем Эндрю подвергалась нападкам прессы.

    «Возможно, я была самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи, но я все еще здесь», — рассказала Фергюсон.

    Она сравнила себя с тростником, который невозможно сломать.