Герцоги Кембриджские готовятся принять титул короля и королевы Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II передала свои полномочия внуку принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон. Случилось этого после того, как монаршая особа заразилась коронавирусом, написало издание OK!.
Решение о том, почему полномочия не были переданы сыну Чарльзу и его жене Камилле, в королевском дворе объясняют их преклонным возрастом. Сейчас им по 73 и 74 года соответственно, сообщило utro.ru.
Королева попросила своих наследников чаще появляться на виду у публики. Инсайдеры отмечают, что Кейт была рада такому решению.
Некоторые американские СМИ ранее сообщали, что королева отошла в мир иной, однако официального подтверждения от Лондона не поступало.