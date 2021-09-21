Героя фильма «Отель „Руанда“» осудили на 25 лет за связи с террористами

Пол Русесабаджина, ставший героем фильма «Отель „Руанда“», рассказывающего о его действиях по спасению людей во время геноцида, приговорен к 25 годам тюрьмы по обвинению в связях с террористами. Об этом сообщила «Би-би-си».

Суд признал Русесабаджину виновным в том, что он являлся членом террористической группировки и был причастен к ее преступлениям. При этом героя фильма «Отель „Руанда“» оправдали по обвинению в создании незаконной вооруженной группы.

Русесабаджин признавал, что состоял в руководстве Движения за демократические изменения (MRCD), которое выступает против президента Руанды Поля Кагаме. Однако при этом он отрицал свою причастность к атакам, которые совершались боевым крылом движения в Руанде в 2018 году, когда погибли девять человек.

Русесабаджина в 1994 году во время геноцида в Руанде помогал людям спасаться в отеле в Кигали, где он тогда работал управляющим. Он предоставлял беженцам укрытие в гостинице и снабжал всем, что им было нужно. По некоторым оценкам, благодаря ему спаслись порядка 1,2 тысячи человек. Эта история легла в основу фильма «Отель Руанда», который вышел на экраны в 2004 году и был номинирован на «Оскар».

Ранее в августе президент Руанды раскритиковал футболистов лондонского «Арсенала» за поражение в матче, писала «Газета.ru».