Герой РФ Красов объяснил, почему не стоит бояться начала мировой войны

Он заметил, что в настоящий момент большинство государств соблюдают международные договоренности. Вместе с тем риски начала масштабной войны существуют всегда.

«С момента окончания Второй мировой войны благоразумность в обществе торжествовала, и эти риски удавалось снизить. Но мне кажется, что сейчас мировое сообщество не стоит на пороге „вот-вот третья мировая война“, это все преувеличено», — подчеркнул Красов.

Специалист отметил, что в настоящий момент лишь Соединенные Штаты Америки выходят из тех обязательств, которые когда-то подписывали.