facebook_pixel
    11 ноября 2020, 16:57

    Герой РФ Красов объяснил, почему не стоит бояться начала мировой войны

    Полина Петрова

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой Российской Федерации Андрей Красов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, почему не стоит бояться начала мировой войны в обозримом будущем.
    Герой РФ Красов объяснил, почему не стоит бояться начала мировой войны

    Он заметил, что в настоящий момент большинство государств соблюдают международные договоренности. Вместе с тем риски начала масштабной войны существуют всегда.

    «С момента окончания Второй мировой войны благоразумность в обществе торжествовала, и эти риски удавалось снизить. Но мне кажется, что сейчас мировое сообщество не стоит на пороге „вот-вот третья мировая война“, это все преувеличено», — подчеркнул Красов.

    Специалист отметил, что в настоящий момент лишь Соединенные Штаты Америки выходят из тех обязательств, которые когда-то подписывали.