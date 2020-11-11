Герой РФ Красов объяснил, почему не стоит бояться начала мировой войны
Первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой Российской Федерации Андрей Красов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, почему не стоит бояться начала мировой войны в обозримом будущем.
Он заметил, что в настоящий момент большинство государств соблюдают международные договоренности. Вместе с тем риски начала масштабной войны существуют всегда.
«С момента окончания Второй мировой войны благоразумность в обществе торжествовала, и эти риски удавалось снизить. Но мне кажется, что сейчас мировое сообщество не стоит на пороге „вот-вот третья мировая война“, это все преувеличено», — подчеркнул Красов.
Специалист отметил, что в настоящий момент лишь Соединенные Штаты Америки выходят из тех обязательств, которые когда-то подписывали.