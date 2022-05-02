Героическую украинскую бабушку с красным флагом запечатлели на баннере в Красноярске

Баннер с изображением украинской бабушки, давшей отпор солдатам ВСУ, появился на фасаде главка МВД в Красноярске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Героическую бабушку изобразили с красным флагом в руках, с тенью в виде скульптуры «Родина-мать зовет». На заднем плане огненный символ Z. Фотографии с баннером стали распространяться в социальных сетях.

Изображение бабушки с советским флагом появилось во многих российских городах. Недавно рисунок нанесли на здание штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске. Также баннер с героической бабушкой разместили в Петрозаводске, об этом сообщил глава города Владимир Любарский. Такие банеры уже есть в Реутове и Шебекине Белгородской области.

Украинская бабушка стала символом мужества после появления в Сети ролика, снятого солдатами ВСУ. Националисты хотели унизить пожилую женщину, которая по ошибке приняла их за российских военных. Они отобрали у бабушки Знамя Победы и стали топтать флаг у нее на глазах. Старушка отказалась от продуктов и сказала, что за это знамя воевали ее родители.