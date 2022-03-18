Врачи, работающие в непростых условиях в Луганской Народной Республике, являются героями нашего времени. Об этом рассказала приехавшая из Москвы в ЛНР анестезиолог-реаниматолог Валентина П., ее слова привел Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр».

«У них есть чему научиться, и нам есть что подсказать. Идет коллективная работа. Ребята достойны уважения все абсолютно. Поняла, что эти люди — герои нашего времени», — сказал она.

Медик рассказала, что они вместе с командой взяли отпуск за свой счет и приняли решение поехать в ЛНР помочь коллегам.

«Мы со своей командой коллективно приняли решение помочь. Взяли отпуск за свой счет и приехали, все восемь человек. С боевым настроем сюда ехали, знали, что со всем справимся», — продолжила она.

Врач призналась, что ей было страшно ехать в место, где идут боевые действия.

«Если сказала бы, что не было страшно, я бы соврала. Мы работаем, все страхи ушли. Близкие отнеслись к этому решению очень непросто, но это долг любого медработника», — заключила она.

Ранее представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Народная милиция ЛНР совместно с ВС РФ освободила порядка 90% территории республики.