Мир 10 января 2024, 10:46 Германский институт признал сокращение западной помощи Украине Кильский институт: Запад стал отправлять меньше оружия Украине Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/globallookpress

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Запад оказал значительно меньше военной помощи Украине в 2023 году по сравнению с 2022-м. В частности, сократился объем тяжелых вооружений, сообщила пресс-служба Кильского института мировой экономики, отслеживающего поставки.

Итоги прошлого года показали, что среди крупных поставщиков вооружения все обязательства перед Украиной выполнила только Чехия. При этом в 2022 году другие западные страны обещали гораздо больше военной техники и боеприпасов, чем в 2023-м. Если сравнивать два этих года, сначала Украине планировали отправить 574 тяжелых орудия и 434 танка, но потом обещания сократились до 236 тяжелых орудий и 380 танков.

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В общей сложности с начала конфликта ВСУ должны были получить 814 танков, но им доставили только 519. В самой большой категории — бронемашинах — они получили 2,3 тысячи единиц из 5,4 тысячи.

Сейчас к отправке оружия активно пытаются подключить Грецию. Госсек США Энтони Блинкен выдвинул ультиматум греческому премьеру.