Германский энергоконцерн E.ON прекратил закупку российского газа

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON прекратил покупку российского газа у трейдинговых фирм «Газпрома» в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Леонхарда Бирнбаума.

Он напомнил, что у концерна нет долгосрочных контрактов с российской корпорацией на прямые поставки энергоносителя, но компания закупала небольшие объемы через «дочки» «Газпрома». Дальнейших сделок германский концерн заключать не намерен, даже несмотря на серьезные риски.

«Российский рынок не входит в число наших целевых регионов. Но ясно одно: если будет более или менее продолжительный физический дефицит импорта энергоносителей, это будет иметь последствия и для нас», — заявил Бирнбаум.

Генеральный директор не исключил, что по итогам года основная прибыль компании упадет из-за постепенного отказа от работы атомных электростанций и кризиса на Украине, который скажется на стоимости ее доли в газопроводе «Северный поток — 1». E.ON принадлежит 15,5% акций российского трубопровода.