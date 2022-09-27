Германия и США как кролик против удава | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 04:41 Поделиться Telegram

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Viber Германия и США как кролик против удава «Голос Мордора»: США оторвали энергетику Европы от РФ и лишили ее важнейшего преимущества Pxhere.com

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Немецкая газета Handelsblat опубликовала материал, в котором говорится, что все‏ ‎больше‏ ‎местных ‎компаний ‎расширяют‏ ‎свои ‎представительства в США. Берлин ‎встревожен‏ ‎этой ситуацией ‎и ‎хочет ‎принять ‎контрмеры. Однако Германия в отношении США выглядит как кролик, который смотрит в глаза удаву, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Немецкие компании бегут в США

Тут в немецкой газете Handelsblatt ‎появился забавный материал, под названием: ‎«Вслед ‎за‏ ‎США: ‎все‏ ‎больше‏ ‎немецких ‎компаний ‎расширяют‏ ‎свои ‎представительства‏ ‎в ‎Северной ‎Америке»

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В статье открытым текстом пишется, что немецкая индустрия начала бегство в США.

Оказывается — там вообще тяжелый случай. Запущенный. И я даже не знаю, излечимый ли. Получается, что немцы все прекрасно понимают. Они осознают, что США их сейчас попросту обезжиривают, грабят, вот прям внаглую засунули им руку в карманы и выгребают все, что там есть, но… что-то сделать против этого немцы ничего не могут, вообще. Они как кролик, который смотрит в глаза удаву. Тот его сейчас заглотит, а кролик стоически спокоен и даже не дрожит. Они как какие-то безмозглые зомби, с которыми хозяин может сделать все, что вздумается.

Процитирую Handelsblatt: «Вашингтон ‎заманивает‏ ‎немецкие‏ ‎компании ‎дешевой ‎энергией‏ ‎и ‎низкими‏ ‎налогами. ‎Это ‎особенно ‎актуально‏ ‎для‏ ‎южных ‎штатов.‏ ‎Берлин ‎встревожен‏ ‎— ‎и ‎хочет ‎принять ‎контрмеры».

Тут особенно умилило, что «Берлин встревожен и хочет принять контрмеры». Какие еще контрмеры? Кролик может попробовать улыбнуться, глядя в глаза удаву? Нормальная будет контрмера.

Что ждет Германию?

И знаете, что самое смешное? Американцам теперь не надо поставлять европейцам свой сжиженный газ. Да, они его когда-то обещали, но лишь для того, чтобы оторвать энергетику Европы от России и лишить индустрию Германии ее важнейшего преимущества. А теперь — дело сделано. Можно не париться.

Тем более, что для американского рынка азиатский, который в сравнении с европейским скоро станет премиальным.

А вот что ждет Германию — неизвестно. Да и не особо интересно, честно говоря. Их же предупреждали, что так и будет, а они не слушали. Возможно, сами хотели, чтобы так произошло. Устали немцы работать на своих прекрасных заводах и фабриках.

Ну вот и отдохнут теперь.

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