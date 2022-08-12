Германист Камкин предрек протесты в ФРГ из-за энергетического кризиса

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немцы не будут выходить на протесты из-за энергетического кризиса, поскольку понимают ситуацию. В разговоре с Pravda.Ru политолог и германист Александр Камкин отметил, что из-за подорожания топлива в Германии уже назревают протестные настроения.

По его словам, Шольц такими заявлениями пытается успокоить общественность — именно потому, что уже ясно, что население Германии недовольно сложившейся ситуацией.

«Уже немецкие правоохранители, пытаясь забегать вперед, в своих официальных пресс-релизах утверждают, что те люди, которые будут выходить на улицы по осени, протестуя против энергетического кризиса, якобы связаны с правыми радикалами, с ковид-диссидентами, с агентами Кремля, что они фактически понимают цели Путина так называемые. Соответственно, уже прогнозируются определенные акции протеста», — отметил эксперт.