Германист Камкин дал прогноз развития отношений ФРГ и России

Диалог между Германией и Россией в ближайшее время может стать более продуктивным. Такое мнение в интервью Pravda.Ru выразил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Так эксперт прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая перед визитом в Москву заявила, что Германия стремится к стабильным отношениям с Россией несмотря на разногласия.

«В политической теории есть такое понятия „минимальный консенсус“. Это явление, когда стороны, имеющие по многим вопросам достаточно отличающуюся, порою взаимоисключающую позицию, пытаются хоть в чем-то найти компромисс и зафиксировать его, тем самым хоть на маленький шаг, но продвинуться вперед. Скорее всего, такой инструмент минимального консенсуса будет работать и в случае диалога с госпожой Бербок», — сказал Камкин.

Он отметил, что Бербок «из оппозиционного политика превращается в чиновника и члена правительственной команды». По его мнению, глава немецкого МИД может стать более «договороспособной», что приведет к положительной динамике в отношениях между странами.