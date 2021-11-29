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    29 ноября 2021, 12:17

    Германист Белов усомнился в возможности безвизового режима с ФРГ для молодых россиян

    Полина Гребенщикова

    Эксперт-германист Владислав Белов в разговоре с «Ридусом» прокомментировал сообщения о планах нового правительства Германии ввести безвизовый въезд в страну для россиян моложе 25 лет. По его мнению, это маловероятно.

    Он отметил, что подобные предложения обсуждаются уже давно, однако согласовать их сейчас не представляется возможным.

    «Все упирается в Брюссель. Что бы Германия ни предлагала в отношении России, все будет блокироваться Польшей и Прибалтикой. Они вряд ли пойдут даже на такие предложения, как безвизовый режим для молодежи», — сказал Белов.

    По мнению эксперта, имеет смысл обсуждать только «промежуточные решения», например, пятилетние визы в Германию для россиян.