Германист Белов прокомментировал резкие высказывания посла Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник понял, что пересек границы, и тональность его прежде очень резких высказываний начинает смягчаться. Таким мнением с NEWS.ru поделился руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Андрей Мельник и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по-прежнему требуют от Германии тяжелого вооружения, однако Мельник почувствовал недовольство властей и жителей ФРГ и «сбавил тон».

«По всей видимости, он будет уже гораздо меньше нарушать Венскую конвенцию. Пусть радуется тому, что наверняка войдет в Книгу рекордов Гиннесса, как посол, по всем параметрам не соответствующий своему статусу. Мельника ожидает незавидная судьба, он явно не будет вписан красивой вязью в учебники по дипломатии. Наверняка его будут приводить как представителя, на которого не надо равняться», — считает Белов.