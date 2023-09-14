Мир 14 сентября 2023, 13:35 Германист Александр Камкин заявил, что оговорку министра Писториуса про Калининград нужно воспринимать серьезно

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Научный сотрудник ИМЭМО РАН, германист Александр Камкин в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что оговорку главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, который назвал Калининград Кенигсбергом, нужно воспринимать серьезно.

По словам Камкина, это может быть и не было сделано намеренно, но в фантазиях Писториуса Калининград уже является Кенигсбергом.

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«На мой взгляд, это весьма неприятный момент и достаточно тревожный сигнал», — добавил он.

В последние годы немецкая политическая элита находится под влиянием заокеанских коллег, добавил германист.