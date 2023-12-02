Мир 02 декабря 2023, 16:32 Германию уличили в стремлении сократить взносы в фонд для военной помощи Украине Telegraph: ФРГ решила сократить вклад в фонд для военной помощи ЕС Украине Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Германия собирается уменьшить свою долю в финансировании Европейского «фонда мира» (EPF) для Украины. Об этом сообщила газета Telegraph.

«Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов <…> в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину», — отметили в конфиденциальном документе из Берлина, оказавшемся в распоряжении издания.

Реклама

ФРГ потребовала засчитывать предоставление техники как вклад страны Евросоюза в фонд, поддерживающий Украину, указали в газете.

Внести изменения в работу организации собирается и Франция. Она планирует добиться от фонда прекращения поставок оружия из запасов. Франция также предложила направить больше сил на совместные закупки у европейских производителей вооружений.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала внешнюю политику ФРГ, касающуюся финансирования ВСУ. Она назвала Украину бездонной бочкой и напомнила, что Германия уже выделила стране 60 миллиардов евро.