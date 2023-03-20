Мир 20 марта 2023, 10:57 Германию уличили в прямом участии в украинском конфликте Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ напрямую участвует в конфликте на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

ФРГ — непосредственный участник украинского конфликта. Такое мнение озвучил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он поделился видением ситуации в интервью изданию Focus.

«Сейчас не время для призывов [к переговорам]», — дополнил Кречмер.

Реклама

По его словам, подобные заявления уже неуместны. Такое мнение он объяснил началом поставок оружия на баланс ВСУ со стороны Запада.

Реклама

«[Представители ФРГ] непосредственно вовлечены в этот конфликт», — заявил Кречмер.

Таким образом он прокомментировал вопрос о возможных призывах к переговорам противостоящих сторон со стороны его партии — Христианско-демократического союза.

Также премьер-министр Саксонии отметил неуместность поставок оружия ВСУ со стороны Германии. По его мнению, этот шаг властей ФРГ стоило бы предотвратить. Кречмер предположил, что отказ от накачки ВСУ западным оружием сделал бы позицию Германии более убедительной и активной в плане посредничества между Украиной и Россией.