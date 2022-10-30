Германию уличили в попытке избежать ответственности за Вторую мировую войну | 360°

Мир 30 октября 2022, 13:44 Германию уличили в попытке избежать ответственности за Вторую мировую войну Глава МИД Лавров: Германия не хочет нести ответственность за ВОВ и Вторую мировую РИА "Новости"

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Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что Германия не хочет нести ответственность за Вторую мировую войну и нацизм. Об этом сообщило РИА «Новости».

Немецкие политики, подчеркнул министр, дают понять, что «за все расплатились и больше никому ничего не должны». Ларов назвал подобную позицию опасной тенденцией.

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Власти Германии неоднократно повторяли, что помнят о совершенных в период Второй мировой преступлениях страны. Кому-то чем-то обязанными они себя не считают, заявил Лавров.

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Некоторые европейские политики, добавил глава российского МИД, начали «безответственно играть с темой ядерного оружия». Россия не поступает так же, потому что для нее священна память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия в случае необходимости готова применить ядерное оружие. Политика страны о ядерном сдерживании допускает его использование.