Мир 12 июля 2023, 22:37 Германию призвали вернуть россиянам все изъятые у них автомобили МИД РФ потребовал от Германии прекратить изымать машины у россиян и возместить им ущерб РИА «Новости»

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Россия не станет закрывать глаза на действия немецких властей, изымающих у россиян их автомобили. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что таможня Германии начала арестовывать машины у россиян, на которых они въезжают в страну. Заявление дипломата опубликовали в журнале «Международная жизнь».

Захарова назвала происходящее правовым произволом.

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«Предпринимаемые властями ФРГ шаги, выходящие даже за рамки абсолютно нелигитимных требований антироссийских санкционных „пакетов“ Евросоюза, являются прямым следствием повсеместно насаждаемой еэсовским Брюсселем русофобии», — сказала она.

Представитель ведомства добавила, что российское посольство в Берлине объявило демарш МИД ФРГ и потребовало вернуть все изъятые авто россиянам, а также возместить им моральный и материальный ущерб.