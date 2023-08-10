Мир 10 августа 2023, 13:30 Германию призвали помириться с Россией ради энергоресурсов и предотвращения войны Депутат бундестага Котре предупредил о риске войны Германии с Россией из-за Украины Unsplash

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Решение Германии помогать киевскому режиму оружием доведет ее до войны с Россией. ФРГ следует восстановить отношения с этой страной и настоять на мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил на YouTube-канале Deutschland Kurier депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Его процитировал RT.

«Нам следовало бы держаться подальше от всего этого и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», — сказал парламентарий.

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Котре возмутило, что правительство Германии продолжило оказывать Украине военную помощь. Он назвал поставки оружия на Украину ошибкой и эскалацией. Чужой конфликт, по мнению депутата, спровоцирует собственную войну Германии с Россией.

Санкции навредили европейской экономике и подстегнули рост цен, заявил Котре. Он призвал Германию возобновить отношения с Россией ради дешевых энергоресурсов и во избежание прямой конфронтации.

Германия поставила Украине зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО IRIS-T, бронемашины Wisent 1, разведывательные дроны Vector и другие виды техники, сообщили «Известия». В июне оборонный концерн Rheinmetall объявил о подготовке к отправке партии боевых машин пехоты Marder.