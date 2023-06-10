Мир 10 июня 2023, 17:09 Германию призвали поддержать Украину для вступления в НАТО Экс-президент Украины Порошенко потребовал от Германии поддержать вступление страны в НАТО РИА «Новости»

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Власти Германии должны взять на себя главную роль по интеграции Украины в Евросоюз и вступлению в НАТО. Такое заявление в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung сделал председатель председатель партии «Европейская солидарность» и бывший украинский президент Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина должна стать полноправным членом Североатлантического альянса до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

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«Нам нужна решимость Германии для нашего будущего членства в НАТО. И это должно произойти до саммита в Вильнюсе в июле», — заявил Порошенко.

Он добавил, что в противном случае мир в Европе не наступит никогда.

Отвечая на вопрос, почему немецкие политики говорят о невозможности вступления Украины в альянс, Порошенко заявил, что те боятся президента России Владимира Путина и испытывают страх перед будущей победой Украины.

Если Украина не получит приглашения в НАТО, добавил политик, ответственность за украинский конфликт ляжет на власти Германии. Он напомнил что на саммите альянса 2008 года запрос киевских властей по предоставлению плана действий по членству оставили без ответа. Переговоры по этому вопросу продолжаются до сих пор.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в ближайший понедельник, 12 июня, приедут в Париж для обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном гарантий безопасности для Украины в преддверии саммита НАТО. Речь идет о регулярных поставках оружия от всех членов альянса. Но согласия по этому вопросу нет даже между тремя лидерами европейских стран. Шансы, что остальные государства его поддержат, минимальны.