Мир 17 сентября 2023, 15:12 Германию призвали не выдавать Украине бежавших от мобилизации уклонистов Журналист Эверт призвал власти Германии не высылать украинцев для службы в ВСУ Unsplash

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Укрывшихся в Германии от всеобщей мобилизации украинцев нельзя депортировать домой, где им грозит смерть на поле боя. Об этом в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk заявил журналист газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.

Он призвал немецкие власти не реагировать или сразу отказать при требовании украинских властей о выдаче отказников.

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«Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться», — заявил Эверт.

Журналист подчеркнул, что даже в тяжелом состоянии военного положения властям Украины необходимо выполнять свои обязанности по защите прав и свобод жителей страны, а не вводить дополнительные ограничения.

Об усилении мобилизационных мероприятий на Украине свидетельствуют последние решения, принятые властями. Минобороны сократило список заболеваний, по которым призывников освобождали от службы. Из реестра исчезли вирусные гепатиты, излеченный туберкулез и бессимптомный ВИЧ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о пересмотре всех решений врачебных комиссий военкоматов 24 февраля 2022 года. Это означает, что тем, кто смог откупиться от призыва, предстоит пройти новую проверку.

Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия сообщил, что правоохранительные органы потребуют от европейских стран экстрадиции всех украинцев. Все эти шаги — показатель того, власти намерены нарастить численность ВСУ.

При этом жители продолжают бежать из страны. С начала спецоперации пограничники поймали более 13 тысяч человек в попытке нелегально попасть в другие страны. Еще более шести тысяч человек уклонялись от мобилизации по поддельным документам.