По его мнению, сырье из Америки «неэкологично, дорого и по качеству хуже трубопроводного».

Большинство граждан ФРГ не поддерживает нападки на Россию.

«Если американская политика будет определять, как нам осуществлять энергетическую политику, то куда это приведет? США не могут нам предписывать (к тому же не без собственных интересов), какой газ нам использовать», — заявил Шредер.

Обычные граждане думают совсем не то, что пишут в печатных СМИ, обратил внимание председатель совета директоров.

Если Германия остановит сооружение трубопровода, то «срубит сук, на котором сидит», считает бывший канцлер ФРГ. Сейчас страна отказывается от угольной и атомной энергетики, поэтому газопровод «должен обеспечить энергетическую безопасность следующих поколений».

По словам Шредера, Россия — важный партнер в экономике и политике. А значит, Запад должен видеть в РФ не противника, а потенциального партнера.

Ранее США расширили санкции в отношении России. Ограничения вводятся против судна «Фортуна», задействованного в строительстве «Северного потока — 2», и его собственника — компании «КВТ-Рус». Оператор проекта — Nord Stream 2 AG — отказался комментировать потенциальное влияние санкций США на баржу-трубоукладчик «Фортуна».

Немецкий колумнист назвал позицию Америки по поводу «Северного потока — 2» чистым лицемерием.