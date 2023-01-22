Мир 22 января 2023, 07:12 Германию призвали хорошо подумать перед отправкой Украине танков Обозреватель Der Spiegel Фишер: ФРГ нужно хорошо подумать перед передачей танков Украине Википедия

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Властям Германии необходимо твердо решить для себя, насколько далеко они готовы пойти в поддержке Украины. Об этом в материале для издания Der Spiegel написал обозреватель Томас Фишер.

«Дорогая Германия, как следует подумай и реши, готова ли ты в будущем тратить миллиарды на Украину? Потому что если передавать боевые танки, то почему и не боевые самолеты?» — задался вопросом он.

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По словам Фишера, курс на усиленную милитаризацию Украине для него не выглядит убедительным.

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Ранее американские СМИ назвали вопрос передаче Украине танков Leopard камнем преткновения среди западных стран.

Президент США Джо Байден на прошедшей конференции отказался четко отвечать на вопрос про танки Leopard. Вместо ответа он ушел от журналистов.