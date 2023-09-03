03 сентября 2023, 22:33
Германию предупредили об опасности поставки ракет Taurus ВСУ
Глава минфина ФРГ Линднер призвал не втягивать Германию в конфликт на Украине
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер рассказал, чем опасны для Германии поставки ракет дальнего действа Taurus Вооруженным силам Украины. Он предупредил, что это снизит обороноспособность страны и втянет ее в конфликт. Слова чиновника привел телеканал ARD.
«Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса. И не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником [конфликта]», — заявил журналистам Линднер.
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В четверг, 31 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за страха перед Россией.
В августе стало известно, что более половины немцев выступили против отправки Taurus Украине. По результатам исследования института изучения общественного мнения Forsa, против высказались 66% опрошенных. Отправку ракет поддержали только 28% респондентов. При этом 48% немцев не верят, что новое вооружение поможет Украине победить.
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