Мир 04 марта 2023, 22:54 Германию предсказали нехватку электроэнергии Welt: Германия столкнется с дефицитом электроэнергии к 2025 году Unsplash

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ФРГ может столкнуться с дефицитом электроэнергии в ближайшие несколько лет. Об этом написала немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на исследование консалтинговой компании McKinsey.

По словам экспертов, жители Германии ощутят дефицит электроэнергии к 2025 году. Сейчас потребление электричества в стране продолжает расти, при этом закрываются надежные электростанции.

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«Поэтому Германия вскоре уже не сможет самостоятельно покрывать пиковые нагрузки», — говорится в публикации.

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Согласно прогнозу, ФРГ скоро не сможет закрывать свои потребности в электроэнергии собственными ресурсами. Поэтому уже к 2025 году появится угроза дефицита «предложения электроэнергии в размере 4 гигаватт, который к 2030 году вырастет до 30 гигаватт».

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее сообщил, что Германия наиболее сильно пострадала от кризиса среди стран Евросоюза. Он выразил надежду, что скоро в стране наступит фаза роста, к тому же пик инфляции уже позади.