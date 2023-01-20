Мир 20 января 2023, 04:56 Германию предостерегли от поставок тяжелого оружия Украине Экс-депутат ФРГ Гердт: поставка тяжелого оружия Киеву втянет в военный конфликт Европу Pxhere

Читать 360tv в

Поставка Украине тяжелого оружия приблизит мир к третьей мировой войне. Об этом бывший депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил в комментарии РИА «Новости».

«Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны», — сказал экс-депутат.

Реклама

По его словам, новое оружие будет гореть так же, как и старое, «но это новые жертвы и продление противостояния, эскалация конфликта, который очень выгоден кому-то, но не <…> в Европе».

Реклама

Лидеры европейских стран несамостоятельны в своих решениях, заметил Гердт, поскольку в Вашингтоне на каждого из них есть компромат. По словам политика, запретить поставку оружия, отменить санкционную политику и принудить стороны конфликта сесть за стол переговоров позволит проведение в Германии досрочных выборов и приход к власти новых сил, которые настроены на защиту национальных интересов страны.

«Любой конфликт заканчивается диалогом, и чем быстрее он наступит, тем меньше будет жертв», — заключил Гердт.

Авторы The Spectator в своем материале ранее написали, что осторожная тактика Германии в части военной помощи Украине может стоить канцлеру страны Олафу Шольцу как нынешнего поста, так и всей карьеры.