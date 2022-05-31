Германию обвинили в поражениях ВСУ

Бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман возложил на Германию ответственность за поражения украинской армии. Пока Германия медлит с поставками оружия, Вооруженные силы России стремительно продвигаются, заявил генерал изданию Welt.

«Если президент Зеленский говорит, что давление увеличивается, то это значит, что ситуация из рук вон плохая», — подчеркнул Виттман.

Генерал указал на огневую мощь российской армии и недостаточное укрепление украинской.

«Тут мы можем показать пальцем сами на себя: многие обещания, которые мы сделали, еще далеко не выполнены», — посетовал Клаус Виттман.

Он предположил, что власти Германии пережидают конфликт на Украине и занимаются другими проблемами, чтобы в итоге не выполнять свои обещания о поставках. Генерал отметил, что «если чего-то делать ене хочешь», всегда найдутся оправдания и препятствия.

По информации немецких СМИ, в период с 30 марта по 26 мая Германия передала Украине лишь две партии вооружения, причем в них только легкая техника.