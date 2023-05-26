Мир 26 мая 2023, 22:27 Германию обвинили в накачивании Украины оружием Член ВГА Рогов: Запад, включая Германию, накачивает режим Зеленского оружием

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Сравнение, которое допустили в Германии насчет контрнаступления ВСУ, доказывает, что ФРГ фактически противопоставила себя России. Так председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал в своем Telegram-канале заявление бывшего главы немецкого МИД Зигмара Габриэля о грядущем сражении, крупнейшем в Европе со времен Второй мировой войны.

«Дело вовсе не в желании сторон воевать, а в том, что Запад, включая Германию, накачивает нацистский режим Зеленского оружием», — написал он.

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Рогов указал на то, что «Германия сейчас против русских», поэтому ее представители позволяют себе высказывания о «крупнейшей битве со времен Второй мировой войны».

Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль ранее отметил, что в конфликте с каждой стороны примут участие не менее 30–40 тысяч человек. По его словам, предотвратить боевые действия не удастся, так как за их продолжение выступают Украина и Россия. Поэтому битва продлится долгое время, резюмировал политик.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что способы урегулирования ситуации вокруг Украины не должны привести к заморозке конфликта. Главным условием мира он назвал вывод российских войск.