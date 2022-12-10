Мир 10 декабря 2022, 09:30 Германию и Францию призвали выплатить компенсации жителям Донбасса после заявления Меркель Спикер Госдумы Володин: Франция и ФРГ должны выплатить компенсации жителям Донбасса РИА «Новости»

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Франция и Германия обязаны выплатить компенсации народу Донбасса после признания бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о намеренном неисполнении Минских договоренностей. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

«Франция и Германия несут материальную и моральную ответственность за происходящее на Украине. Им придется компенсировать жителям Донбасса весь нанесенный ущерб за восемь лет геноцида. Но это только начало», — подчеркнул он.

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По мнению политика, преднамеренное неисполнение взятых на себя обязательств стало не только причиной потери доверия.

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«Это преступление, за которое должны ответить бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Франции Франсуа Олланд и Меркель», — добавил Володин.

Меркель в интервью призналась, что Минские соглашения изначально планировались как способ, чтобы позволить Украине укрепить собственную армию перед боевыми действиями с Россией.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что слова экс-канцлера стали разочаровывающими, однако они подтвердили правильность решения начать специальную операцию.