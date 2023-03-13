Мир 13 марта 2023, 21:45 Германия завершила обучение украинских военных на танках Leopard 2 Zeit: солдаты ВСУ завершили обучение по использованию танков Leopard 2 в ФРГ YouTube

Читать 360tv в

Украинские военные завершили обучение на немецких танках Leopard 2. Об этом сообщило издание Zeit.

По данным немецких журналистов, украинские солдаты теперь могут использовать Leopard 2 на поле боя. Подготовленные экипажи вместе с танками прибудут на Украину уже в марте.

Реклама

Бундесвер заявил о начале обучения украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине февраля. По информации журнала Der Spiegel, тренировки будут проходить на военном полигоне в городе Мунстер в Нижней Саксонии.

Реклама

Солдат ВСУ в кратчайшие сроки обучали простейшим базовым элементам управления немецкими танками. Весь курс длился около месяца, вместо обычной подготовки, которая занимает несколько лет.

Ранее глава Минобороны республики Мариуш Блащак заявил, что Польша продолжит поставлять оружие на Украину. Он уточнил, что для нужд ВСУ в течении недели планируется отправить еще 10 танков Leopard 2 из 14 обещанных.

Также Блащак договорился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, что Польша будет отвечать за создание коалиции стран, имеющих танки Leopard 2А4, а ФРГ — за создание коалиции с танками Leopard 2А6.