Германия затеяла проверки после обнаруженной в Британии фуры с трупами

Германские правоохранители собрались провести все необходимые проверки. К такому решению полиция пришла после известия, что в запертом фургоне в Британии нашли 39 тел. Предположительно, нелегалы задохнулись.

«Немецкие органы проведут необходимые проверки», — заверил представитель германского МВД в ходе брифинга. Он напомнил, что британская полиция обнаружила в закрытом фургоне мертвые тела. Вероятно, они набились в грузовик, чтобы попасть нелегально в Великобританию и устроиться на работу. Однако во время перевозки им могло не хватить воздуха — и все люди погибли.

По словам представителя правоохранителей, он пока не готов дать оценку — что послужило причиной смерти 39 человек.

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Между тем канцлер Германии Ангела Меркель уже выразила свои соболезнования родным погибших. Со словами сожаления и соболезнования выступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

При этом до сих пор непонятно, откуда начали свое путешествие нелегалы и сколько времени они были в пути. Есть предположение, что они пытались добраться в Британию из Болгарии, но наверняка это следствие пока сказать не может. Более того, все погибшие остаются безымянными. Их личности установить пока не удалось.