Мир 04 февраля 2023, 23:51 Германия засомневалась в реализации плана поставок танков Украине — СМИ Spiegel: Германия засомневалась в поставках танков Киеву из-за нерешительности партнеров Википедия

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В Германии засомневались над реализацией плана по передаче Украине танков Leopard 2 для формирования двух батальонов. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Как указано в статье, неуверенность появилась в ведомстве федерального канцлера и Минобороны ФРГ. Это произошло из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны европейских партнеров. Германия на этом фоне начала «дипломатическое наступление», чтобы реализовать планы. В правительственных кругах изданию заявили, что формирование танковых батальонов «оказывается трудным делом».

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Как отметил автор материала, в ходе видеоконференции с участием министра обороны ФРГ Бориса Писториуса ни одна страна Евросоюза не захотела взять на себя конкретные обязательства по передаче Украине более современных моделей Leopard 2 A6. Немецкие власти, как отмечается, заранее обсудили идею создания двух батальонов с рядом партнеров, но Берлин оказался в затруднительном положении из-за их нерешительности.

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Несмотря на это, в ведомстве канцлера ожидают, что к сотрудничеству удастся привлечь некоторые страны Евросоюза, и к концу марта два батальона будут укомплектованы.

Польский политолог Кристиан Холащинский предположил, что полученной от западных стран бронетехники украинским военным хватит примерно на один квартал. По его мнению, украинский конфликт «перемолотит» любую военную технику.