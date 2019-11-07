Правящая коалиция внесла в бундестаг новый законопроект. Он снимет ограничения, которые на «Северный поток — 2» наложила измененная Газовая директива ЕС. Так в Германии планируют защитить инвестиции своих компаний в газопровод. Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360», что ждет Европу в случае провала идеи ФРГ.

Партии ХДС/ХСС и СДПГ подготовили поправки к Газовой директиве ЕС. Они смягчат документ по отношению к «Северному потоку — 2» и позволят эксплуатировать его оператору Nord Stream 2 AG. Об этом сообщили в Bild.

В предложенном варианте нет положения Третьего энергопакета Союза, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства Европейского Союза должны быть независимые друг от друга компании. А «Газпром» — одна из материнских компаний Nord Stream 2 AG.

Это классический пример противоречий интересов внутри ЕС. Об этом в разговоре с «360» заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Если мы ставим интересы Союза выше интересов Германии, что в этом конструкте и есть, то это совершенно противоречит изначальной идее Европейского союза», — уверен политик.

По его словам, ЕС был задуман как содружество суверенных государств. А в этом вопросе суверенитет ФРГ серьезно подрывается. Гердт рад, что правящая коалиция предложила такой законопроект. Он уверен — это в интересах энергетической безопасности Германии.

«Это одна из самых больших проблем, которые ждут Германию в будущем. Мы останавливаем наши угольные электростанции, выходим из атомной энергетики, у нас нет другого варианта, кроме газового. Поэтому ставить препоны в этом вопросе — значит наплевательски относиться к безопасности страны. Может, не сегодня, но в будущем», — считает собеседник «360».

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Это та причина, по которой Британия выходит из Союза, сам же ЕС с такими направлениями «не устоит», уверен Гердт. Он также считает, что закон ужесточили намеренно.

«Такие акты не рождаются спонтанно. Сидят рабочие группы, которые продумывают последствия. Поэтому было вынесено решение, которое ставит мою страну в невыгодное положение и дает возможность другим поиграть с этой темой», — уверен депутат.

По его мнению, шансы у законопроекта на одобрение 50/50. Гердт называет подготовленные поправки «первой ласточкой». ФРГ начинает думать с позиции суверенитета. Даже то, что этот закон выдвигается, уже хорошо, уверен Гердт.

«С этого момента можно обозначить новый вектор мышления в немецкой политике. Если проект не пройдет, найдем другой способ. Безвыходных положений не бывает. Но если с первого раза законопроект не продавим, это ускорит распад ЕС. Будем продавливать со второго. Когда раньше решали за Латвию, за Литву, все как-то соглашались, тихо молчали. Но когда локомотив ЕС остается без газа, то это серьезная причина пересмотреть отношения с Союзом», — отметил собеседник.