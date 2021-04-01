Вторую линию европейского газопровода Eugal запустили в Германии. В будущем через нее начнут прокачку топлива через «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператора Gascade.

Работа над газопроводом заняла около двух с половиной лет. Первую линию запустили 1 января 2020 года. Ее мощность составляет 30,9 миллиарда кубометров топлива в год. Через него проходит газ, поступающий по первому российско-германскому трубопроводу «Северный поток».

Подключении второй линии увеличило пропускную способность газопровода Eugal до 55 миллиардов кубометров природного газа в год.

Общая протяженность европейского газопровода составила 480 километров. Он проходит от Балтийского моря до немецко-чешской границы. Eugal станет частью общеевропейской сети газопроводов и обеспечит транспортировку топлива по всем направлениям.

Работа над газопроводом «Северный поток — 2» продолжается. Сегодня компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность составила уже 95%. В данный момент к завершающим работам на первой линии подключилось судно-трубоукладчик «Академик Черский». Над второй линией работает судно «Фортуна».