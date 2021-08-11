Германия заподозрила британца в работе на спецслужбу РФ

Экс-сотрудника посольства Великобритании задержали в Берлине по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Германии сообщило РИА «Новости».

Задержанный Дэвид С. до этого был сотрудником британского посольства в Берлине. Дэвида задержали в Постдаме 10 августа. Обыски проводятся у него дома и на работе.

Немецкая Генпрокуратура заявила, что ей известно как минимум об одном случае, когда британец передавал сотруднику российской службы некие документы, которые Дэвид получил в ходе профессиональной деятельности. За это он получил наличные деньги, но сумма неизвестна.

Британца подозревают в том, что он как минимум с ноября 2020 года работал на иностранную разведку. В среду суд может заключить Дэвида под стражу.

Задержать предполагаемого шпиона удалось благодаря совместной работе ведомств ФРГ и Британии, указали в Генпрокуратуре.

В июне в Германии задержали россиянина Ильнура Н., также подозреваемого в шпионаже. Он работал в одном из университетов.