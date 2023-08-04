Мир 04 августа 2023, 18:55 Германия замедлила поставки обещанных ВСУ Leopard 1 Welt: Германия начала затягивать отправку ВСУ обещанного пакета военной помощи Википедия

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Немецкое руководство замедлило поставки обещанного Украине оружия. Об этом газете Die Welt сообщил журналист Грегор Швунг, сославшись на данные еженедельно обновляющегося списка Минобороны Германии.

После майского визита президента Украины Владимира Зеленского в ФРГ, когда анонсировали крупный пакет военной помощи ВСУ, в перечень внесли только 10 из 110 обещанных танков Leopard 1.

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«Складывается очень интересная картина», — констатировал Швунг.

По его словам, Германия также не отправила ВСУ 20 БМП Marder, четыре комплекса ПРО IRIS-T и 12 стартовых установок.

Эта ситуация сильно испортила имидж немецкого правительства — второго, по заявлению канцлера Олафа Шольца, крупного поставщика военной помощи украинским войскам после США.

Ранее Швейцария отклонила заявку компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию. По данным правительства, такая сделка нарушила бы закон о военной технике и привела бы к отходу государства «от политики нейтралитета».