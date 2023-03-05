05 марта 2023, 06:21
Германия закупит у Швейцарии сотню Leopard 1 для отправки на Украину
Tages-Anzeiger: концерн Rheinmetall закупит у Ruag в Швейцарии танки Leopard 1 для Киева
Немецкий оборонный концерн Rheinmetal закупит у швейцарской компании Ruag танки Leopard 1 для отправки на Украину. Речь идет о 96 танках Leopard 1А5, которые Ruag купила в 2016 году, пояснила Tages-Anzeiger.
Машины были произведены в Италии, где и находятся по сей день. Швейцарская компания планировала перепродать их или пустить на запчасти для дальнейшего сбыта. Теперь эти танки стали востребованы из-за украинского конфликта.
Реклама
Информацию о запросе немецкого концерна Rheinmetall подтвердила изданию представитель Ruag. Немецкая компания ясно дала понять, что танки будут доставлены на Украину после их переработки.
Реклама
В то же время государственный секретариат Швейцарии по экономике наложил вето на эту сделку по юридическим причинам.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что после начала спецоперации обучение в Германии прошли свыше трех тысяч украинских военнослужащих. По словам Шольца, Германия превратилась в главную площадку по подготовке украинских военных.
Германия
Украина
Швейцария
Реклама
Реклама