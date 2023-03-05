Мир 05 марта 2023, 06:21 Германия закупит у Швейцарии сотню Leopard 1 для отправки на Украину Tages-Anzeiger: концерн Rheinmetall закупит у Ruag в Швейцарии танки Leopard 1 для Киева Википедия

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetal закупит у швейцарской компании Ruag танки Leopard 1 для отправки на Украину. Речь идет о 96 танках Leopard 1А5, которые Ruag купила в 2016 году, пояснила Tages-Anzeiger.

Машины были произведены в Италии, где и находятся по сей день. Швейцарская компания планировала перепродать их или пустить на запчасти для дальнейшего сбыта. Теперь эти танки стали востребованы из-за украинского конфликта.

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Информацию о запросе немецкого концерна Rheinmetall подтвердила изданию представитель Ruag. Немецкая компания ясно дала понять, что танки будут доставлены на Украину после их переработки.

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В то же время государственный секретариат Швейцарии по экономике наложил вето на эту сделку по юридическим причинам.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что после начала спецоперации обучение в Германии прошли свыше трех тысяч украинских военнослужащих. По словам Шольца, Германия превратилась в главную площадку по подготовке украинских военных.